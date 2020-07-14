ЛДПР назвала кандидатов на смену Фургалу

Москва, 14 июля. ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала будет подписан, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

«Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — заявил Черкасов в интервью РБК.

По его словам, лидер политсилы Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.

Фургала задержали в минувший четверг в Хабаровске по подозрению в организации покушений и убийств на ряд бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 года. Его доставили в Москву, где суд вынес меру пресечения в виде ареста.

Показания против чиновника дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори, в частности, бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», доля в которой принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.

Сам Фургал заявил о своей полной непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

В интервью Федеральному агентству новостей заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не верит в «политическую» природу данного уголовного дела. По его словам, каждая защита обвиняемого, ведущего общественную деятельность, в первую очередь хватается именно за такой аргумент, дабы очернить органы следствия.