Определен лидер кинопроката в США во время пандемии

Вашингтон, 14 июля. Лидером проката в американских кинотеатрах во время пандемии коронавируса стала вторая часть классической трилогии «Звездных войн» под названием «Империя наносит ответный удар».

В кинотеатрах drive-in, где посетители смотрят фильмы, не выходя из автомобилей вторая часть классической трилогии «Звездных войн» собрала 175 тысяч долларов по состоянию на минувшую субботу. На втором месте картина «Черная пантера», на третьем – мультфильм «Головоломка», пишет «Культуромания».

Ранее стало известно, что ежесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в США может увеличиться в 2,5 раза — до 100 тысяч выявленных случаев в день. С таким прогнозом выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Сейчас прирост заболевших в США в среднем составляет более 40 тысяч человек в день.

Заболеваемость в США резко возросла в июне на фоне массовых протестов по всей стране.

Главный инфекционист США подтвердил, что американская фармацевтическая компания Moderna может начать третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса в конце июля. По словам Фаучи, если это произойдет, к началу 2021 года ученые, вероятно, будут уверены, что препарат эффективен и безопасен. Тем временем, еще в начале этого месяца министерство обороны РФ сообщило о добровольцах, которые согласились принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Они чувствуют себя хорошо. Серьезных нежелательных явлений у них не зарегистрировано. Минобороны России и Институт имени Н.Ф. Гамалеи завершат исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. Данные сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано уже почти тринадцать миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни почти 600 тысяч человек.