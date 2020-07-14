Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 13 млн

Вашингтон, 14 июля. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13 млн.

Университет Хопкинса суммирует все данные о случаях заражения коронавирусом, включая официальные данные ВОЗ. По данным на полночь 14 июля по московскому времени, во всем мире зарегистрировано 13 026 225 случаев заражения COVID-19.

Больше всего случаев, 3,4 млн, зарегистрировано на территории США. В первую тройку вошли также Бразилия (1,9 млн) и Индия (более 878 тыс.).

В общей сложности, по данным университета, скончались 570 924 пациентов с коронавирусом. 135 512 смертей от COVID-19 зарегистрировано в США, в Бразилии — 72 100, Великобритании — 44 915.

Согласно официальным данным ВОЗ на 13 июня, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире составило 12 768 307 пациентов, число летальных исходов составляет 566 654. Наибольшее число случаев заражение зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 669 879), а также в Европе (2 925 686).

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эпидемия коронавируса развивается по четырем сценариям в различных регионах мира. Первый сценарий сработал в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке коронавируса. Как следствие, им удалось избежать крупных очагов инфекции. В их числе государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий относится к странам Европы, где была зафиксирована «масштабная вспышка». По его словам, властям европейских стран удалось взять ситуацию под контроль благодаря введению ограничительных мер.

Третий сценарий разворачивается в странах, где эпидемия прошла пик, но последующее ослабление ограничений привело к росту числа зараженных. Четвертый вариант развития событий зафиксирован в странах, где наблюдается фаза интенсивного распространения инфекции.