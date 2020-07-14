Сенатор СФ рассказала, кто из российских пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 августа

Москва, 14 июля. Работающие пенсионеры уже с 1 августа автоматически получат прибавку к пенсии. Такая норма заложена в законе о страховых выплатах, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, перерасчет коснется тех пенсионеров, которые работали в 2019 году и чей работодатель выплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд.

Пенсионерам не придется подавать отдельное заявление для перерасчета выплат, так как пенсия будет пересчитана автоматически – на основе той суммы, которая была выплачена в ПФР в 2019 году.

«Причём произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет», — приводит Бибиковой «Парламентская газета».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще одной категорией граждан, которым с 1 августа 2020 года будет увеличена пенсия, являются получатели накопительной пенсии. Их пособия будут проиндексированы на 9,13 процента, что в три раза превышает уровень инфляции, установленный по итогам предыдущего года. Повышение коснется порядка 80 тысяч россиян, уточнили в Пенсионном фонде России. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц.

Напомним также, что ряд разовых выплат, которые перечисляются уже сейчас и которые будут начисляться в июле, предназначен пенсионерам в виде компенсации за режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Такие выплаты предоставляют регионы, в среднем это две тысячи рублей.