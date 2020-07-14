Госслужащим проиндексируют оклады

Москва, 14 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в документе.

В частности, будут увеличены зарплаты сотрудников МИД РФ и сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и территориальных органов министерства на территории России.

Отметим, в понедельник глава государства заявил о необходимости определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. На совещании по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер указал, что, несмотря на объективные текущие трудности, долгосрочные ориентиры остаются неизменными.

Путин также назвал главной задачей государства поддержку занятости и стабильность доходов россиян.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в марте и апреле 2020 года в 17 российских регионах, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавриса, выросли официальные зарплаты. Аналитики называют несколько регионов, где зарплаты подняты выше всего: Сахалинская область (+6,9% в годовом выражении), Чукотский автономный округ (+5,6%), Псковская (+5,3%) и Волгоградская (+5,1%) области.