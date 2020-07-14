Число скончавшихся в июне пациентов с COVID-19 в Москве упало на 35% по сравнению с маем

Москва, 14 июля. Число смертей в Москве за июнь 2020 года превысило аналогичные показатели за июнь 2019 года на 3687 случаев. По данным столичного департамента здравоохранения, основной или сопутствующие причиной 92% смертей в июне стал коронавирус. В то же время, число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, по сравнению с маем упало на 35%.

«Превышение смертности в июне 2020 года [в Москве] составляет 3 687 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92%). Это меньше, чем в мае, на 35%», — сообщает департамент здравоохранения столицы.

По данным ведомства, в прошлом месяце в Москве было зарегистрировано 13 128 смертей. Отмечается, что среднегодовая смертность в июне за последние три года составила 9441 случай. Кроме того, коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1605 человек в июне. В мае количество таких случаев было почти вдвое больше – 2757. Отдельно отмечается, что московские медики отнесли к COVID-19 все случаи, включая даже самые спорные.

«Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — отметили в ведомстве.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано уже почти тринадцать миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни почти 600 тысяч человек.