В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

Москва, 14 июля. Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве,сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице составило 4205. Днем ранее сообщалось о 25 умерших.

Согласно официальным данным ВОЗ на вечер 13 июля, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки в мире увеличилось более чем на 215 тысяч, превысив 12,7 миллиона. Всего с начала пандемии скончались свыше 566 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.

Наибольшее число случаев заражение зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 669 879), а также в Европе (2 925 686).

Ранее в понедельник сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи надеется, что вакцина от коронавируса нового типа поступит в гражданский оборот 14-15 августа. К середине августа полностью закончат вторую фазу испытаний. Гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Параллельно с процессом использования препарата в гражданском обороте будет вестись наблюдение. Минздрав РФ отзовет разрешение, если у людей появятся побочные эффекты.