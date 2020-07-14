Минтруд объяснил, как будет оплачиваться переработка на удаленке

Москва, 14 июля. Взаимодействие с работодателем в нерабочее время при удаленной работе оплатят как сверхурочную работу, сообщили в Минтруде.

Депутаты Госдумы и члены Совфеда ранее разработали поправки к Трудовому кодексу, которые бы регулировали дистанционную работу. В частности, рассматривается возможность компенсации расходов сотрудников при использовании личного оборудования, программно-технических средств, потребления электроэнергии.

В министерстве труда сообщили РИА Новости, что поддерживают изменения, напомнив, что представители ведомства также участвовали в разработке законопроекта.

«Что касается порядка взаимодействия работодателя с работником, то предлагаемые поправки закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Предполагается, что для удаленных работников, также как и для работающих в офисе, будет установлен график работы. Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отраженного в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — уточнили в Минтруде.

Ранее эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина назвала плюсы дистанционной работы. Одним из преимуществ удаленки является возможность работать в желаемой компании, не покидая региона своего проживания. Благодаря удаленной работе создаются предпосылки не только для выравнивания занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации.