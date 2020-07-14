Вандалы откололи четыре пальца со статуи Венеры в Петергофе

Петергоф, 13 июля. Неизвестные вандалы откололи четыре пальца у статуи Венеры Медицейской в Петергофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

По предварительной информации, инцидент произошел либо 10 июля вечером, либо 11 июля утром. Министерство культуры России уже проинформировано об инциденте, статуе предстоит реставрация. Полиция уже начала расследование этого происшествия, пишет «Культуромания».

Венера Медицейская – это мраморная копия утраченного греческого оригинала статуи богини Афродиты. Сейчас она хранится во флорентийской галерее Уффицы. В Петергофе же находится копия этой статуи, выполненная в XVIII веке.

Напомним, что в конце июня вандалы испортили граффити с портретом актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего в Петербурге. Хулиганы написали оранжевой краской слова героя Бодрова из фильма «Брат». Художнику пришлось закрасить надпись черной краской. Пока неясно, будет ли автор граффити реставрировать портрет. Это уже второй портрет Бодрова, испорченный неизвестными.