حصاد أخبار سوريا 13 يوليو

تدمير مقر للمسلحين في اللاذقية

شنت طائرتان تابعتان للقوات الجوية السورية غارة جوية على مواقع العصابات التي شنت في السابق هجوماً باستخدام أربع طائرات مسيرة على مواقع الجيش السوري والقوات المتحالفة معه. ونتيجة للهجوم ، تم تدمير العديد من مستودعات الذخائر الإرهابية ، وكذلك المقر الميداني.

هاجم إرهابيو داعش القوات الإيرانية بالقرب من السخنة

هاجم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مقاتلين إيرانيين من فيلق الحرس الثوري الإسلامي في محافظة حمص ، بالقرب من قرية السخنة. وبحسب مصدر عسكري ، استمرت الاشتباكات حوالي 20 ساعة ، مما أسفر عن مقتل 10 مقاتلين إيرانيين. كما عانى إرهابيو داعش من خسائر بشرية ومعدات.كما تم مهاجمة الإرهابيين من قبل طائرات القوات الجوية السورية.

تعتبر وزارة الخارجية الروسية محاولة هجوم الطائرات بدون طيار على قاعدة حميميم هجوماً إرهابياً

تعتبر روسيا محاولة هجوم الطائرات بدون طيار على قاعدة حميميم هجوماً إرهابياً. وأدلى بهذا البيان نائب رئيس وزارة خارجية الاتحاد الروسي سيرجي فيرشينين.

وصرح للصحافيين "ننصنف هذه الهجمات بهجمات إرهابية ولا يمكن أن يكون هناك مصالحة مع الإرهابيين".

وفي وقت سابق ، اكتشفت نظم الدفاع الجوي الروسية وحطمت طائراتين بدون عند إقترابهما من الاتجاه الشمال الشرقي من قاعدة حميميم الجوية. دمرت الطائرات الهجومية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية ونتيجة للهجوم ، لم يصب أحد بجروح ، ولم يلحق أي ضرر مادي بالجانب الروسي.

أطلق مسلحون النار على الجيش السوري والمزارعين في إدلب

هاجم المسلحون الجيش السوري وفتحوا النار على مزارع في منطقة التصعيد بإدلب على الرغم من هدنة "نظام الصمت" الحالي هناك.

نتيجة للهجوم الإرهابي ، تم تدمير ممتلكات المزارعين و محاصيلهم. وأصيب عدة جنود من الجيش العربي السوري.