Представитель семьи Траволты прокомментировал смерть его супруги

Лос-Анджелес, 13 июля. Представитель семьи голливудского актера Джона Траволты и его супруги Келли Престон прокомментировал ее смерть.

Престон скончалась от рака молочной железы в воскресенье утром.

Представитель семьи объяснил журналистам, что она ранее приняла решение не рассказывать широкой публике о своей болезни, передает «Культуромания».

«Некоторое время она лечилась, ее поддерживали семья и друзья. Она была яркой, прекрасной и любящей, заботилась о других и приносила жизнь всему, к чему прикасалась», — отметил представитель.

О смерти супруги Траволта сообщил общественности в Instagram. По его словам, она скончалась после двухлетней борьбы с раком молочной железы. Траволта выразил благодарность врачам и медсестрам онкологического центра, которые пытались спасти его супругу. А также обратился к родным и близким, которые были рядом с Престон до конца.

Актер попросил поклонников и знакомых не волноваться из-за его временного отсутствия. Траволта планирует ближайшее время полностью посвятить детям.

Траволта и Престон поженились в 1991 году. Семья воспитывала троих детей: дочь Эллу, которой сейчас 19 лет и девятилетнего сына Бенджамина. Джетт скончался в возрасте 16 лет в 2009 году.