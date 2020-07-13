Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину

Нью-Йорк, 13 июля. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый фильм, посвященный отмыванию денег Демократической партией США на Украине. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов.

По словам Джулиани, основными участниками этой схемы являются кандидат в президенты США от Демпартии и бывший вице-президент Джо Байден, бывший президент США Барак Обама, фонд BlackRock, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.

Прошлым летом стало известно, что сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году Байден-старший требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики, призывая к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Напомним, что 3 ноября должны состояться выборы президента США. Главными кандидатами на пост главы американского государства остаются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден.