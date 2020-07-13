Собчак написала заявление в СК РФ после скандала в Среднеуральском женском монастыре

Москва, 13 июля. Журналистка Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились в Следственный комитет РФ с требованием о возбуждении уголовного дела по факту нападения на них в Среднеуральском женском монастыре.

Ранее Собчак решила снять программу про Среднеуральский женский монастырь, который захватил схиигумен Сергий (Николай Романов). Сторонники Романова силой выпроводили съемочную группу журналистки, разбив камеру и сломав руку Ерженкову.

Как сообщает «Культуромания», заявление в СК РФ написано по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста. Собчак при этом подчеркивает, что все эти действия сопровождались насилием и повреждением имущества.

Монастырь, о котором пыталась снять фильм Собчак, был захвачен опальным схиигуменом Сергием Романовым. Он был отстранен от проповедей 27 апреля. Причиной послужила видеозапись, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции. Кроме того, он называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией».

6 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо Романову. В письме митрополит сообщил, что запретил Сергию проповедовать, потому что бывший схиигумен «служил отцу лжи — диаволу». Кроме того, Сергия уличили в искажении фактов биографии. Как утверждает митрополит, ради получения сана схимонах скрыл от РПЦ, что у него есть судимость за убийство.