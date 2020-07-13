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Рогозин назвал новые пилотируемые космические корабли США «гламурной» версией «Союзов»

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Рогозин назвал новые пилотируемые космические корабли США «гламурной» версией «Союзов»

Москва, 13 июля. Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новые пилотируемые космические корабли США. По его словам, они являются более просторной и гламурной версией российских «Союзов». С таким заявлением он выступил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что российский космический корабль «Союз МС» будет использоваться еще как минимум десять лет. 

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами». 

Весной стало известно, что NASA планирует продолжить закупать у России места на космических кораблях «Союз». Соответствующие расходы NASA заложило в проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год, который стартует в октябре. В справочных материалах к документу говорится, что США находятся в процессе перехода от закупок мест у Роскосмоса к приобретению их у коммерческих компаний SpaceX и Boeing. В предстоящем финансовом году на доставку людей и грузов на МКС США планируют потратить 1,8 млрд долларов. 99 млн пойдет SpaceX и Boeing.

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Источник: Радио «Комсомольская правда»
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