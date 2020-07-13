Карпин удивлен решением РФС рассмотреть его высказывания о чемпионате России

Москва, 13 июля. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин с удивлением воспринял новость о решение РФС рассмотреть его высказывания на пресс-конференции после матча 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

В понедельник стало известно, что 17 июля в комитете по этике РФС «будут рассмотрены жест генерального директора ФК «Локомотив» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина».

Кикнадзе во время матча 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой» показал болельщикам клуба средний палец. Карпин же после встречи «Ростова» с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат России.

Говоря о потерпевших из-за коронавируса командах, Карпин отметил, что «нет предела человеческой мерзости, мерзости и подлости». По его мнению, ситуация, когда в чемпионат вмешивается Роспотребнадзор — ненормальная.

Комментируя для «СЭ» предстоящее заседание РФС, Карпин подчеркнул, что «удивлен таким развитием событием».

«Не понимаю, что необычного и, тем более, оскорбительного произнес. Действительно считаю ситуацию, при которой нам пришлось выставлять на встречу с «Сочи» мальчишек мерзостью, а бездействие и страусиную позицию РПЛ — подлостью. И потом — где равноправие для всех участников турнира? Почему у одних клубов, где выявлены случаи коронавируса, контактная группа изолируется на две недели, а у других — отстраняются только заболевшие, а здоровые продолжают тренироваться и выходить на поле в официальных играх? Разве это справедливо? Поэтому еще раз повторю, что не понимаю, в чем неэтичность и оскорбление в моих словах», — заявил он.

Напомним, 19 июня «Ростов» проиграл «Сочи» с разгромным счетом 1:10. Ростовский клуб был вынужден ставить на матч игроков молодежного состава, так как первая команда ушла на 14-дневный карантин из-за обнаружения COVID-19 у шестерых футболистов. Руководство Премьер-лиги допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Однако «Сочи» отказался переносить игру.

По мнению представителей ФК «Ростов», РПЛ должна была принять решение: либо перенести игру, либо отказать в переносе. При этом ответственность за решение должно лежать не «Сочи», а на Премьер-лиге. В заявление ростовчан говорится, что в ответственный момент лига самоустранилась, возложив всю ответственность на «Сочи», тем самым подставив их клуб под шквал критики.