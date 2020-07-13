Москва, 13 июля. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки в мире увеличилось более чем на 215 тысяч, превысив 12,7 миллиона. Всего с начала пандемии скончались свыше 566 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По ее данным, за последние сутки были зарегистрированы 215 539 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались 5037 пациентов с положительным анализами на COVID-19. На данный момент число выявленных случаев за все время составляет 12 768 307, а число летальных исходов – 566 654.

Отмечается, что наибольшее число случаев заражение зарегистрировано в Северной и Южной Америке (6 669 879), а также в Европе (2 925 686).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.