Песков оценил предложение миллионеров о повышении налога для богатых 

Москва, 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство. Представитель Кремля напомнил, что идея налога для богатых уже реализуется в России.

«В России уже [реализуется]», — ответил Песков на вопрос ТАСС, как в Кремле относятся к этой идее.

В понедельник стало известно, что более 80 богатейших людей мира подписали открытое письмо, в котором попросили национальные правительства ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В числе оставивших свои подписи есть, в частности, представители США, Дании, Великобритании, Нидерландов и Германии.

По их мнению, последствия пандемии приведут к бедности еще полмиллиарда человек, и обычная благотворительность не поможет исправить положение. Чтобы помочь людям в преодолении кризиса, справедливым сбором и распределением средств должны заняться правительства разных стран, уверены авторы письма.

Отметим, президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые будут целевым образом направляться на лечение тяжелобольных детей.