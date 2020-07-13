Москва, 13 июля. Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

По его словам, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) обстреляли поселение Дадих в провинции Идлиб, а также населенный пункт Кабтан-эль-Джебель в провинции Алеппо.

Он также добавил, что подразделения военной полиции РФ провели очередное патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Кроме того, силы армейской авиации РФ провели воздушное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.