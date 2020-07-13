Путин подписал закон об изменении порядка контроля за платежами и переводами

Москва, 13 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который определяет перечень подлежащих обязательному контролю (ОПОК) операций с денежными средствами. Данная мера позволит сократить число ОПОК для организаций небанковского сектора.

Действие документа освобождает от отчетности по ОПОК перед Росфинмониторингом некоммерческий сектор, а также органы власти, госкорпорации, товарищества собственников жилья, некоммерческие садовые товарищества и потребкооперативы.

Кроме того, документ повышает со 100 до 200 тысяч рублей лимит суммы розничной покупки драгоценностей, при которой не будет осуществляться идентификация клиента.