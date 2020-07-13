Ветеран ФСО раскрыл секреты устройства президентского бункера

Москва, 13 июля. Президентские бункеры оборудованы самым необходимым и способны выдержать ядерный удар, сообщил ветеран Федеральной службы охраны РФ Борис Ратников.

Обустройства подземных убежищ на случай войн или других катаклизмов — обычная практика для любого государства. В беседе с «ПолитРоссией» генерал-майор запаса ФСО Борис Ратников, обеспечивавший в свое время охрану экс-президента Бориса Ельцина, рассказал, что защитные убежища, как правило, переходят от одного президента к другому. А это значит, что в распоряжении Владимира Путина есть почти те же бункеры, что и у первого президента РФ.

«Но это не совсем бункеры, это пункты запасного управления страной. Они засекречены и разбросаны по разным местам. Один такой пункт был рассекречен – он расположен в Москве, под Белым домом на 14 этажей вниз. Туда подходит ветка секретного метро. И именно там располагается этот бункер, оснащенный современными механизмами забора и очистки воздуха и так далее. А по всем требованиям он сделан так, чтобы выдержать ядерный удар», — рассказал Ратников.

Ветеран ФСО добавил, что никаких излишеств там нет. Бункеры обставлены сдержано и наполнены лишь самым необходимым.

«В остальном плане все было достаточно скромно. Вмещалось в него примерно 15 человек. Там стояли обычные лавки и столы. Оборудованы два туалета, но двери в них были заколочены досками крест-накрест. Также два или три душа. В коридоре стояли бочки с водой с прикованными цепями кружками, и в стенках были сделаны телефоны, как на подводных лодках», — рассказал ветеран.

От бункера, по его словам, тянулся пологий спуск к метро. Аналогичное защитное сооружение есть, по словам Ратникова, в Чечне. Бункер засекречен и сейчас должен быть действующим.

В мирное время бункеры законсервированы. В активное состояние их переводят только в крайний случай, «когда наступает предвоенное состояние».

Отметим, в середине мая сообщалось, что в России во время пандемии коронавируса вырос спрос на бункеры как гарантию стопроцентной изолированности. При этом интерес к крайне дорогому товару проявляют не только состоятельные люди, но и средний класс.

Кроме того, Гари Линч, топ-менеджер производителя бункеров из США Rising S Company, рассказал Forbes, что в первые три месяца 2020 года спрос на убежища в мире в целом вырос на 2000%. В другой американской компании Vivos отметили, что продажи бункеров выросли на 400% и продолжают стремительно расти.