Соседи Прилучного рассказали, как ведет себя Карпович в доме актера

Москва, 13 июля. Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович совершенно обжилась в доме актера Павла Прилучного и ведет себя так, словно хозяйкой загородного коттеджа является она. Об этом рассказывают соседи Прилучного по загородному дому.

Этот дом Прилучный купил еще в те времена, когда жил с первой женой – Агатой Муцениеце. Сейчас вместе с актером в нем живет Карпович, которая, по словам соседей, уже перевезла все свои вещи и ведет себя так, словно прожила в нем всю жизнь. Как отметили соседи актера, Карпович показалась им не самым приятным человеком: она якобы не отличается скромностью и ведет себя так, будто бы все должны ей подчиняться.

Так, один из жителей поселка рассказал, как актриса общалась с домработницей Прилучного.

«Я тут хозяйка», — громко заявила актриса.

Также она потребовала, что все в доме слушались только ее и делали так, как нравится ей, пишет издание «7Дней.ru».

Напомним, что зимой стало известно о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Разойтись мирно у звездной пары не получилось, Муцениеце обвинила супруга в пьянстве и избиении.

Недавно в Сети появились кадры с отдыха звезды «Папиных дочек» и Прилучного. Интернет-пользователи предположили, что артист уже закрутил роман с Карпович. Более того, поклонников звезды «Мажора» ошарашило, что Прилучный на отдых с Карпович взял с собой детей — Тимофея и Мию — и уже познакомил с «новой мамой».

Психолог Анна Завгороднева считает, что дети звезд будут травмированы из-за развода Прилучного и Муцениеце. Она отметила, что расставание родителей для детей самый большой страх.