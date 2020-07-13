Самолет «Победы» вынужденно сел в Петрозаводске из-за курильщика

Москва, 13 июля. Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Петрозаводске. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, совершающий рейс из Мурманска в Москву пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска из-за курильщицы на борту. Женщина умышленно нарушила правила безопасности и дважды закурила на борту авиасудна.

В результате действий авиадебоширки сработал датчик дыма, после чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку, чтобы удостовериться в отсутствии возгорания. Нарушительница была доставлена в Петрозаводский линейный отдел МВД РФ на воздушном транспорте для дальнейшего разбирательства.