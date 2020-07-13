Кошкин назвал заявление главы МИД Турции сигналом для ПНС Ливии продолжать наступление

Турция ради получения экономической выгоды от интервенции в Ливию подталкивает «правительство» в Триполи к продолжению боевых действий вместо заключения перемирия. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, своими действиями в Ливии власти Турции хотят доказать геополитическим оппонентам свое доминирование в регионе. Он считает, что последнее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу направлено на обострение ситуации в африканской стране.

Напомним, в своем сегодняшнем заявлении министр иностранных дел Турции назвал прекращение боевых действий в Ливии невыгодным для так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Кошкин отметил, что фактически слова турецкого дипломата можно расценивать как призыв к продолжению кровопролития незаконными вооруженными формированиями главы ПНС Файеза Сарраджа.

«Уже ни у кого нет сомнений в том, что Турция обосновалась в Ливии не временно, а надолго. Анкара хотела бы доминировать в этой стране. Естественно, в таких условиях Файез Саррадж будет продолжать боевые действия при поддержке турецких властей. Подобного рода заявлением Турция дает сигнал внутриполитическим силам и вооруженным группировкам (ПНС Ливии. — Прим. ФАН). Создается впечатление, что Анкара не просто подталкивает группировки в Триполи к наступлению в направлении города Сирт, но и в определенном смысле озвучивает порядок действий, чтобы добиться успешной реализации своих целей. Боевые успехи ПНС должны определить экономическую выгоду Турции в Ливии», — объяснил политолог.

Кроме того, Чавушоглу, общаясь с журналистами, подчеркнул, что подписание соглашения о введении режима прекращения огня в Ливии и сохранение текущих позиций за группировками ПНС не устроит Сарраджа. Он заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) должна оставить стратегически важный город Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, только тогда можно будет обсуждать вопросы прекращения боевых действий.

Эти требования являются очевидными, так как Турция и поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования в Триполи давно не скрывают намерений захватить под свой контроль ключевые объекты ливийской энергетической инфраструктуры. Поэтому турецкие власти и провоцируют эскалацию напряженности, несмотря на серьезные предупреждения со стороны Египта о введении войск в случае продолжения наступления ПНС.

Каир ранее обозначил «красную линию», протянувшуюся от Сирта к базе ливийской армии Аль-Джуфра. В случае продвижения триполитанских группировок за этот своеобразный рубеж, египетские вооруженные силы могут выступить против турецкой интервенции на стороне ЛНА и ливийского народа.

Эксперт по международным отношениям не исключил дальнейшего обострения внутриливийского кризиса на фоне вмешательства Турции. Он обратил внимание на то, что пока Египет не предпринял никаких шагов для того, чтобы пресечь продвижение ПНС и турецких интервентов, Анкара будет и дальше подталкивать группировки Файеза Сарраджа к захвату новых территорий Ливии.

«Турция прекрасно осведомлена о возможностях и ресурсах Египта и его целеполагании. Более того, Каир недавно официально предупреждал о возможном вводе вооруженных сил в Ливию. Однако пока этого не произошло, турецкая сторона постепенно всевозможными дипломатическими и военными приемами старается укрепить свое положение и добиться поставленной перед собой цели на ливийской территории», — подытожил Андрей Кошкин.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о роли турецкого вмешательства в затяжном внутриливийском кризисе. Именно из-за деятельности Турции в Ливии международному сообществу никак не удается добиться мирного политического урегулирования в североафриканской стране.