Москва, 13 июля. Массовые беспорядки, произошедшие недавно в Белграде, могут стать эпизодом нового плана США и их союзников по окончательному подчинению Сербии. Об этом заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, имевший непосредственное отношение к событиям в Косово в 1999 году, которые вошли в историю как «Приштинский бросок».

«Война сербов за свою независимость продолжается», — заявил Ивашов.

По его словам, большая война, которую развязали США на Балканах в конце XX века, была призвана расчленить Сербию на мелкие части с последующим обеспечением их контроля над всем регионом. Благодаря активному участию в тех событиях российских миротворцев, этого не произошло.

«Это очень важный регион, поэтому операция продолжается. Сербы не сдались, как Македония и Черногория, они еще пытаются сохранить некую независимость», — добавил он.

Однако недавние беспорядки в Белграде демонстрируют тот факт, что американское посольство, разведка и спецслужбы продолжают активную деятельность в регионе. Ивашов выразил уверенность, что в настоящее время задача западных сил остается той же – полностью подчинить Сербию.

Ивашов подчеркнул, что в случае развития событий по агрессивному сценарию российская сторона вновь проявит готовность повторить «Приштинский бросок» для помощи сербам на Балканах. В итоге становится очевидно, что планы США и их союзников использовать данный регион в качестве плацдарма обречены на провал. Он также добавил, что у России есть успешный опыт проведения подобных операций.

«Посмотрите, что случилось с Сирией. Путин выступает на генеральной ассамблее ООН, говорит там речь правильную и все, в это время письмо от Башара Асада идет в Москву, в это время наши ВВС уже на взлетных полосах, и как только совет голосует, самолеты взлетели, и пока они пытались понять, уже приземляются на авиабазы. Вот так нужно действовать везде: осторожно, все осмысливать», — отметил Ивашов.

Ранее политолог Иван Аркатов указал на причастность к митингам в Сербии не только местной оппозиции, но и «партнеров» из стран коллективного Запада.