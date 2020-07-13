حصاد أخبار ليبيا 13/07/2020

أدانت وزارة خارجية الحكومة الشرقية الليبية حكومة الوفاق الوطني لنهب ثروات البلاد الطبيعية

تستخدم حكومة الوفاق الوطني بشكل غير قانوني مدخرات البنك المركزي الليبي من بيع الموارد الطبيعية. يذهب هذا المال أيضا لدفع تحويل أنقرة للمرتزقة السوريين من إدلب. اعلنت ذلك وزارة الخارجية للحكومة الشرقية للبلاد.

لفت دبلوماسيون الحكومة الشرقية انتباه زملائهم الأمريكيين إلى حقيقة أن الاحتكار الإجرامي من قبل حكومة الوفاق الوطني على أموال النفط التي تخص الشعب الليبي بأكمله ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الإنساني.

وشددت الولايات المتحدة أيضًا على أهمية التوزيع العادل لثروة البلاد. وبهذا النهج فقط سيكون من الممكن تشكيل ليبيا جديدة مزدهرة بدون تهديد إرهابي ، وبثقة في وزارة خارجية الحكومة الشرقية.

العربية: سلمت طائرتان تركيتان مئات المرتزقة الأجانب إلى مصراتة

وأفادت قناة العربية التلفزيونية بأن أنقرة نشرت 356 مرتزقا في ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية.

ويقول الصحفيون إن طائرتين تركيتين نقلا 356 من المرتزقة الأجانب إلى مصراتة ، التي تحتلها حكومة الوفاق الوطني. واشاروا إلى مصادر ليبية. ولم يحددوا هوية من نقلتهم أنقرة إلى ليبيا.

على الأرجح ، وصل مسلحي الشركة العسكرية الخاصة "سادات" أو مسلحون سوريون لدعم التشكيلات المسلحة لـ "حكومة" رئيس الوزراء فايز السراج. على أي حال ، تواصل تركيا تصعيد النزاع الداخلي الليبي.

يعتقد وزير الخارجية التركي أن الهدنة في ليبيا لن تفيد حكومة الوفاق الوطني

"ليس في صالح حكومة الوفاق الوطني المدعوم من تركيا إن وقفت الأعمال العدائية في ليبيا". جاء هذا التصريح اليوم من قبل رئيس وزارة الخارجية التركية ، ميفلوت كافوس أوغلو، نشرت هذا تقارير العربية.

ووفقا لما ذكره ، فإن إبرام هدنة في ظل الظروف الراهنة لا يعود بالفائدة على "حكومة" فايز السراج في طرابلس. وهكذا ، أوضح وزير الخارجية التركي عدم رغبة حكومة الوفاق الوطني في العودة إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الجيش الوطني الليبي.

حذر المسماري من خطر الفوضى في شمال إفريقيا بسبب العدوان التركي على ليبيا

يشكل العدوان التركي في ليبيا ودعم أنقرة للمسلحين في طرابلس تهديدًا ليس فقط لسكان ليبيا ، ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها. جاء ذلك في مقابلة مع قناة التليفزيون المصري ، اللواء في الجيش الليبي أحمد المسماري.

ووفقا لما ذكره ، تعتزم السلطات التركية خلق الفوضى في شمال أفريقيا بالتدخل في ليبيا ودعم مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. وهو يعتقد أن مثل هذه الاعمال من الجانب التركي تشكل خطرا كبيرا على الدول الأوروبية التي تعاني بالفعل من مشاكل خطيرة بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأشار المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي أيضا في بيانه إلى أن المصرف المركزي الليبي ، الذي تسيطر عليه "الحكومة" في طرابلس ، يدير بصورة غير قانونية أموال البلد. وبحسب المعلومات المتوفرة لقيادة الجيش الوطني الليبي ، أنفق رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أموال الموازنة (حوالي 12 مليار دينار) على الإنفاق على الجماعات المسلحة.

شيوخ ليبيا يعارضون استخدام حكومة الوفاق الوطني ميزانية البلاد لشن الحروب

لن يسمح الشعب الليبي باستئناف صادرات النفط من البلد ما دامت عائدات بيع الموارد تستخدم من قبل "الحكومة" في طرابلس لدعم الجماعات المسلحة. وقد ذكر ذلك نائب رئيس المجلس الأعلى لشيوخ القبائل في ليبيا ، سنوسي خالق.

ووفقا له ، فإن جميع الأموال التي تلقتها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من بيع النفط الليبي الذي يملكه جميع المواطنين تذهب إلى تركيا وإلى العصابات. وفي هذا الصدد ، لا يقبل شيوخ القبائل استئناف شحن المنتجات النفطية إلى الخارج.

نشرت خدمة Itamilradar المسار الكامل لطائرات بعثة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي

حددت خدمة تتبع رحلات الطيران عبر الإنترنت للبحر الأبيض المتوسط ​​Itamilradar لأول مرة مسار طائرة البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي IRINI في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يشير الموقع الإلكتروني للمصدر إلى أن الطائرات المشاركة في هذه المهمة تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء الرحلات الجوية في منطقة العمليات. ومع ذلك ، تمكنت الخدمة هذه المرة من تتبع مسار طائرة Swearingen Metroliner SW-4 فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

تحلق الطائرة فوق الجزء الأوسط من البحر المتوسط ​​، حيث قامت بدوريات في الجزء الشرقي من المنطقة قبالة سواحل ليبيا. ثم طارت في الاتجاه المعاكس وهبطت في قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية.