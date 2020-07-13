Лавров и Помпео обсудили урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии

Москва, 13 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии. Затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений», —- сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Также Лавров и Помпео обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН. Состоялся обмен мнениями, касающийся обеспечения стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний рабочих групп по военно-политической тематике.

Помимо этого, в ходе разговора были подняты актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы сферы двусторонних отношений США и РФ.