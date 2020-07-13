Политолог рассказал, как Украина хочет «впихнуть» вопрос Крыма в минский процесс

Москва, 13 июля. Политолог Алексей Гарань прокомментировал стремление украинских политиков увязать решение вопроса о будущем Донбасса со своими претензиями на Крым.

Киев до сих пор испытывает «фантомные боли» по поводу утраты Крыма, которая произошла в ходе референдума местного населения о выходе полуострова из Украины с последующим его вхождением в состав РФ. На данное обстоятельство, по сообщению новостного портала «ПолитНавигатор», в эфире телеканала «Общественное. Крым» обратил внимание политолог Алексей Гарань.

Именно наличием этого «крымского фантома» эксперт объяснил тот факт, что Украина до сих пор хочет впихнуть вопрос полуострова в минский процесс.

«Давайте будем реалистами. Смотрите, что происходит: формулируются заявления во время переговоров. В этих заявлениях, мы можем говорить об оккупированных частях Донбасса и оккупированном Крыме», — заявил Гарань.

Одновременно с этим эксперт указал на гарантированный провал попыток украинской стороны увязать решение своего крымского вопроса с минским процессом.

«Если же мы скажем, а давайте сейчас перед тем, как обсуждать вопрос об обмене пленными на Донбассе или же прекращении огня на территории Донбасса, начнем так же обговаривать еще и Крым, то что сделает Россия? Россия скажет: «Нет, мы это не обсуждаем». И на этом все переговоры останавливаются», — подчеркнул он.

Политолог указал на наличие у киевских представителей права поднимать вопрос о своих претензиях на Крым на любой международной площадке. Однако акцентирование внимание на данном вопросе в рамках нормандского формата контрпродуктивно и приведет лишь к полной остановке урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Вместо этого Гарань предложил украинским политикам реализовать давний план предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который намеревался создать «группу друзей Украины по Крыму». При этом эксперт указал на то, что в данном формате украинская сторона может работать над возвращением полуострова «без участия Росси».

«Это возможно! Мы стремимся создать такую площадку, на которой будут собираться ключевые акторы, которые будут обговаривать, что Россия вытворяет в украинском Крыму», — заявил Гарань.

Он пояснил, что для обеспечения успеха Киеву нужно собрать всех своих сторонников, готовых действовать на международной арене против РФ, в числе которых, по его утверждению, могут оказаться Канада, Великобритания, США, Германия, Франция, Турция, а также «какие-то мусульманские страны, которые должны быть обеспокоены тем, что происходит с их мусульманскими братьями».

Однако в настоящий момент шансы украинской стороны на реализацию плана Порошенко совсем призрачны, поскольку западные державы обеспокоены решением своих собственных проблем. Так, в Великобритании обеспокоены судьбой Брексита, в США — массовыми протестами, да и в остальных страна на фоне борьбы с коронавирусом не интересны киевские проблемы.

Ранее политолог Сергей Иванников указал на то, что Украина утратила важный «козырь» в переговорах по Донбассу.