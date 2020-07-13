Путин обязал нефтедобытчиков ликвидировать разливы нефти на суше

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для устранения нештатных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба Кремля, закон призван урегулировать вопросы предотвращения возникновения ЧС, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.

Закон устанавливает требования для добычи углеводородного сырья и транспортировки нефтепродуктов.

«Согласно федеральному закону при осуществлении такой деятельности должны предусматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в пояснительной записке.

Нефтедобытчики «до 1 января 2024 года должны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов». Все эти планы должны быть согласованы с Росприроднадзором.

Инициатива также обязывает компании-нефтедобытчики иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и указывает конкретные механизмы такого финансового обеспечения.

Напомним, что 29 мая из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось более 21 тысячи тонн топлива, 16 тысяч из них попали попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино. Допустимая концентрация вредных веществ превышала норму в 200 раз. По оценкам экспертов, для того, что ликвидировать последствия ЧП, необходимо не меньше пяти месяцев. Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела.

После происшествия в Госдуме заговорили об ужесточении законодательства в сфере экологии.