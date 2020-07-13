Глава ВОЗ назвал четыре сценария развития эпидемии коронавируса

Женева, 13 июля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эпидемия коронавируса развивается по четырем сценариям в различных регионах мира.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов ВОЗ. При этом есть четыре сценария дальнейшего распространения коронавируса.

Первый сценарий, по словам главы ВОЗ, сработал в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке коронавируса. Как следствие, им удалось избежать крупных очагов инфекции. В их числе государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Первый сценарий, был реализован в странах, которым удалось эффективно противостоять вспышке коронавируса.

«Они были готовы и быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек», — пояснил глава ВОЗ.

Второй сценарий относится к странам Европы, где была зафиксирована «масштабная вспышка». По его словам, властям европейских стран удалось взять ситуацию под контроль благодаря введению ограничительных мер.

Третий сценарий разворачивается в странах, где эпидемия прошла пик, но последующее ослабление ограничений привело к росту числа зараженных.

Четвертый вариант развития событий зафиксирован в странах, где наблюдается фаза интенсивного распространения инфекции.

«Это происходит в Северной и Южной Америке, Южной Азии и нескольких странах Африки», — отметил глава ВОЗ.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 12,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 568 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.