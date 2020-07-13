Крымские вина на полках Киева показали бессилие Украины перед собственными санкциями

Киев, 13 июля. Украинское законодательство не предусматривает никакого наказания за нарушение санкционной политики Украины в отношении Крыма, ЛНР и ДНР, поэтому в киевских магазинах свободно продаются вина крымских заводов «Массандра». Об этом заявил украинский политик Борис Бабин.

По его словам, в магазинах Киева можно свободно купить вино завода «Массандра». С юридической точки зрения – немыслимая ситуация, но фактически она есть. Он также добавил, что украинское законодательство не предполагает наказаний за нарушение введенных Киевом санкций.

«Эта проблема существует достаточно давно. К сожалению, ни правительство, ни органы, привлеченные к этой сфере, на сегодня не обладают расписанными механизмами», — пояснил Бабин.

Он также добавил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, который должен отвечать за реализацию санкционной политики, по факту не обладает такими полномочиями.

«Поэтому на практике именно когда мы это переводим в вопрос ответственности, самой ответственности фактически не наступает. То есть нужно различать санкционные воздействия на бизнес, на счета, на имущество, и какую-то ответственность за нарушения — это разные вещи, ответственности у нас практически нет», — отметил он.

При этом Бабин добавил, что речь идет по сути о двух проблемах: во-первых, о нарушении санкций, за которое в принципе не предусмотрено ответственности, а во-вторых о «сером бизнесе», который незаконен в любом случае.

«Например, как правило у нас ведется какое-то противодействие силовыми структурами не в силу санкционной политики, а в силу нарушения бизнесом конкретных запретов уголовного кодекса», — добавил он.

Но в целом, заключил Бабин, общей проблемой является то, что нарушение введенных украинским правительством санкций не предполагает состава преступления.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.