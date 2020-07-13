Киев, 13 июля. Историк, археолог и академик Национальной академии наук (НАН) Украины Петр Толочко прокомментировал перспективы интеграции Украины в «западный мир». По его словам, у Киева ничего не получится – это следует из исторического опыта взаимоотношений Украины и Европы.

Толочко напомнил, что каждый раз, когда Украина становилась частью «объединенной Европы», происходило уничтожение всего украинского, включая язык, веру и культуру. Он подчеркнул, что Европа всегда рассматривала Украину лишь как антироссийский проект.

«Мы уже были в западном мире, мы уже интегрировались с Европой, мы были в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой 400 лет. И еле ноги унесли оттуда с Богданом Хмельницким. У нас уже не было своего языка, у нас не было своей веры, нам ликвидировали митрополию киевскую и навязывали нам униатство греко-католическое… Европе нужна антиРоссия, не Украина, а антиРоссия», — объяснил Толочко.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров выступил с заявлением, в котором напомнил, что еще 2013 году неоднократно предупреждал соотечественников о том, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом в невыгодном для страны варианте приведет к «катастрофическим последствиям» и «никакое членство в Евросоюзе Украине «не светит». В настоящее время все убедились в верности этой позиции, констатировал Азаров.

Напомним, более шести лет назад в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием Евромайдан. Их участники выступили за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Благодаря финансовым вливаниям от украинских олигархов, а также с благословения «западных партнеров» акции протеста переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников Майдана на Украине произошел государственный переворот. В результате к власти пришли наиболее радикальные силы в стране, вскоре развязавшие войну в Донбассе. Последствия этих процессов Украина ощущает на себе до сих пор.