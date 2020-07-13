Главой Госсовета ПНС Ливии переизбран причастный к похищению Шугалея аль-Мишри

Москва, 13 июля. Председателем Государственного совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вновь стал Халед аль-Мишри. Об этом сообщает ливийский телеканал Libya Al-Ahrar.

Аль-Мишри был повторно избран на должность главы Верховного государственного совета ПНС Ливии. При этом аль-Мишри причастен к похищению российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Российские специалисты были похищены террористами ливийской группировки RADA в Триполи в 2019 году. Данное бандформирование входит в состав ПНС Ливии. В настоящее время террористы незаконно удерживают россиян в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

По мнению кандидата политических наук Ольги Дегтяревой, избрание Аль-Мишри может оказать негативное влияние на развитие дипломатических отношений между Россией и Ливией, так как глава Госсовета ПНС Ливии пытался использовать похищенных российских социологов для шантажа, передает Nation News.

«Наше государство не привыкло вступать в отношения, где есть шантаж. Это самая невыгодная позиция. Сейчас основной посыл РФ в том, что США и страны ЕС остались безучастны ситуации похищения социолога — не пытались высказать осуждения. Фигуры Шугалея и Суэйфана стали знаменем, которое поднимает наше государство», — пояснила Дегтярева.

В 2019 году аль-Мишри пытался шантажировать главу ФЗНЦ Александра Малькевича. Он предложил освободить двоих пленных россиян в обмен на политическую поддержку Россией ПНС Ливии.