Группа компаний Nordgold расширяет помощь Гвинее в борьбе с коронавирусом

Гвинея, 13 июля. Дочерняя структура международной группы компаний Nordgold со штаб-квартирой в России внесла значительный вклад в борьбу с коронавирусом в Гвинее. Об этом сообщает информационный портал Africaguinee.

Горнодобывающая компания Dinguiraye SMD в рамках поддержки школ в гвинейских общинах, расположенных в районах деятельности фирмы, передала местным образовательным учреждениям большое количество бесконтактных термометров, масок, дезинфицирующих средств и санитарных комплектов на общую сумму почти в 500 миллионов гвинейских франков. Такая помощь должна поспособствовать возобновлению образования детей работников предприятия.

Представители местной администрации поблагодарили компанию за внимательное отношение к нуждам местных общин и отметили, что помощь SMD и Nordgold носит постоянный характер.

Так, в апреле компания Nordgold уже выделяла 300 млн гвинейских франков Минздраву страны для противодействия эпидемии коронавируса. Сверх этой суммы гвинейские медики получили расходные материалы и защитные средства для оказания помощи заболевшим, а также значительное количество продовольствия.

Помогает бороться с коронавирусом в Гвинее и российская компания «Русал». В июне на базе госпиталя боксито-глиноземного комплекса «Фригия», принадлежащего компании «Русал», был открыт медицинский центр для лечения инфекционных заболеваний.