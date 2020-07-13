Обнародованы новые правила въезда в Россию

Москва, 13 июля. В России с 15 июля отменяется обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, всем, кто въезжает на территорию РФ, необходимо будет иметь данные об отрицательном результате теста на коронавирус. Если документа нет, на прохождение теста выделяют три дня.

РФ еще не открыла перелеты за рубеж, поскольку во многих странах ситуация с COVID-19 остается сложной. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил ранее, что страна может возобновить международное авиасообщение в августе. По его словам, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до 1 августа, поскольку действует запрет.

Ранее в понедельник сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи надеется, что вакцина от коронавируса нового типа поступит в гражданский оборот 14-15 августа. К середине августа полностью закончат вторую фазу испытаний. Гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Параллельно с процессом использования препарата в гражданском обороте будет вестись наблюдение. Минздрав РФ отзовет разрешение, если у людей появятся побочные эффекты.