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Попытка Ефремова откупиться от ГИБДД попала на видео

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Попытка Ефремова откупиться от ГИБДД попала на видео

Москва, 13 июля. Видео, на котором пьяный мужчина, по голосу очень похожий на актера Михаила Ефремова, пытается откупиться от правоохранителей после ДТП, появилось в Сети.

Опубликовала эксклюзивную запись ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева. По всей видимости, момент разговора был запечатлен на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — слышен за кадром голос нетрезвого человека.

В кадр сам Ефремов не попал. Но нельзя исключать, что у обвинения есть видеозапись целиком и что позже она будет представлена в суде.

Кроме того, Скабеева разместила кадры с процедуры медосвидетельствования, где Ефремов неожиданно показывает средний палец.

Страшная авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. В крови актера нашли следы наркотических веществ.

Многие коллеги, политические и общественные деятели осудили поведение Ефремова. Адвокат Андрей Князев надеется, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок. А депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность, что высокие покровители не спасут актера от наказания.

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Источник: Telegram-канал Ольги Скабеевой
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