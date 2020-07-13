Названы регионы РФ, поднявшие зарплаты во время пандемии 

Москва, 13 июля. В марте и апреле 2020 года в 17 российских регионах, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавриса, выросли официальные зарплаты. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает «Лента.ру», аналитики называют несколько регионов, где зарплаты подняты выше всего: Сахалинская область (+6,9% в годовом выражении), Чукотский автономный округ (+5,6%), Псковская (+5,3%) и Волгоградская (+5,1%) области.

Согласно исследованию, в 68 российских регионах официальные зарплаты сократились на фоне введения ограничений. Хуже всего ситуация обстоит в Удмуртии (-17,5%), в Пермском крае и Тюменской области (-13,9%), в Краснодарском крае и Татарстане (-13,6%).

Отметим, ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил о необходимости сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. На совещании по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер указал, что, несмотря на объективные текущие трудности, долгосрочные ориентиры остаются неизменными.

Путин ранее также назвал главной задачей государства поддержку занятости и стабильность доходов россиян.