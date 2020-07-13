Галкин показал роскошный спа-центр, построенный для Пугачевой

Москва, 13 июля. Популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал поклонникам спа-центр, который он построил для своей супруги певицы Аллы Пугачевой.

Спа находится в замке семьи Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. На опубликованных кадрах шоумен купается в бассейне вместе с детьми.

Его дочь Лиза пытается залезть на доску, чтобы совершить прыжок в воду. Рядом плавает сын Гарри, но в кадре нет супруги юмориста.

«Переходим к водным процедурам», — написал Галкин.

Во время самоизоляции Галкин и Пугачева вместе с детьми находились в своем особняке. Там есть вся необходимая инфраструктура для работы и отдыха.

Поклонники считают, что для пары это время стало «золотым», потому что они были все вместе. Юморист часто делился с подписчиками видео вместе с Гарри и Лизой и рассказывал о своей жизни.

Ранее сообщалось, что Пугачева опубликовала в Instagram фото своего сада. Она заявила, что у нее есть «тропинка желаний».