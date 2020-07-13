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Эксперт рассказал, где в Крыму найти жилье для отдыха за 350 рублей в сутки

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Эксперт рассказал, где в Крыму найти жилье для отдыха за 350 рублей в сутки

Санкт-Петербург, 13 июля. Заместитель председателя комитета государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко рассказал про дикий и бюджетный отдых на полуострове в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По словам чиновника, в Крыму есть прекрасные места для любителей дикого отдыха. Кроме того, в регионе появляются как гостиницы, которые готовы принимать самых взыскательных клиентов, так и недорогие хостелы.

«Черноморский район, там находится мыс Тарханкут, и очень большое количество туристов облюбовало его для дикого отдыха. Там невероятно чистое море и пляжи. В прошлом году у нас начал реализовываться инвестпроект в селе Оленевка. Теперь в этом месте не только отдых с палатками, но и добавился новый туристический кластер, где люди могут снять себе домик для проживания», — отметил эксперт.

Кроме того, госслужащий ответил на вопрос, сколько может стоить жилье для отдыха в данном районе.

«В прошлом году там можно было отдохнуть за 350 рублей в сутки. За эти деньги человек получит койко-место в отдельном домике, холодильник, телевизор», — поделился информацией чиновник.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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