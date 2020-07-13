Сестра Фриске ответила на критику своего выступления в образе Жанны

Москва, 13 июля. Сестра Жанны Фриске Наталья ответила на критику после исполнения песни покойной сестры. По словам девушки, она не собиралась устраивать пиара за счет артистки.

Ранее в Сети появилась видео, на котором Наталья на свадьбе у друзей исполняет песню своей сестры «Где-то летом». Поклонники Жанны окатили Наталью волной критики.

«Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла», — пояснила Наталья агентству Ридус.

Поклонники Жанны Фриске выразили ранее свое возмущение тем фактом, что Наталья не только исполнила главные хиты своей сестры, но также сделала такую же прическу и надела платье любимого цвета Жанны.

«Жесть, что за кошмар. Зачем делать то, что совершенно не получается», — пишет в комментариях к видео пользователь под ником natalishpil.

«Пусть закроет рот и не позорится», — добавила elena_postolakyan.

Стоит отметить, что многие вступились за Наталью.

«Вот все пишут как-то не так. Сестра поет вживую, без репетиций, а Жанна всегда под фонограмму пела», — отметила svetlanasmirnova27.

«Очень голос похож с Жанной!» — считает zemnat0704.

«Так похожа на Жанну, я думала это она», — прокомментировала maya_alowowaserdarowna.

Ранее Наталью осудила скандальный блогер Лена Миро. Она задалась вопросом, что сделала при жизни Фриске, что «после смерти на ее имени оттаптываются даже самые близкие родственники». По ее мнению, ненормально, что родные певицы пытаются «срубить баблишка» на покойной знаменитости. Наталье она предложила «продавать ночь любви с копией покойной сестры».