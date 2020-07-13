Эксперт Антипов указал на махинации Нидерландов с вещдоками в расследовании крушения МН17

Москва, 13 июля. Результаты так называемой реконструкции крушения малайзийского Boeing-777, проведенной следователями из Нидерландов, не имеют ничего общего с реальностью и являются еще одной попыткой сфальсифицировать доказательства. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек заявил, что причиной крушения пассажирского борта стала ракета, разорвавшаяся в трех метрах от лобового стекла на 800 поражающих элементов. Они насквозь прошили кабину, из-за чего она мгновенно оторвалась, а оставшаяся часть самолета падала 1,5 минуты.

Антипов не согласен с этой версией. В беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» эксперт заверил, что она не выдерживает никакой критики, поскольку все имеющиеся факты говорят об обратном: причиной крушения самолета стали взрывы на его борту.

«Никакой ракеты там не было. Было несколько взрывов на борту самолета. Об этом говорят факты и лабораторные исследования, проведенные с помощью новейшего оборудования. И перепутать ракетное попадание с взрывом на борту нельзя — это абсолютно разные вещи. Голландский прокурор говорит про 800 поражающих элементов. Но дело в том, что даже на фюзеляже самолета нет такого количества сквозных отверстий. А отверстия, которые есть, не являются унифицированными»,— пояснил он.

Специалист также отметил, что если бы трагедия действительно произошла из-за ЗРК «Бук», о котором заявляют зарубежные расследователи, на фюзеляже было бы огромное количество характерных отверстий от его поражающих элементов — кубиков и двутавров. Но ничего подобного на обломках нет, отсутствуют и свидетельствующие об этом травмы у членов экипажа.

Антипов указал еще на несколько несостыковок и констатировал, что удивляться представленным «аргументам» Международной следственной группы уже не приходится. Ее участники очевидно пытаются выстроить удобную для себя версию произошедшего и уже неоднократно попадались на подтасовках, фальсификациях и махинациях с вещественными доказательствами и уликами.

«Голландцы, когда делали реконструкцию, поступили очень хитро. И часть вещдоков они вообще видоизменили. Они изменили передний гермошпангоут — перегородку, которая отделяет кабину пилотов от носового обтекателя. Он изготавливается из усиленного металла, и после крушения — это было видно на снимках — этот гермошпангоут был разорван внутренним давлением. Это возможно только от внутреннего растяжения фюзеляжа. Но когда его показали на пресс-конференции, никакого разрыва уже не было — голландцы просто стянули металл», — вспомнил собеседник издания.

По мнению эксперта, расследование будет продолжаться в заданном ключе, так как Вестербеку теперь придется «поддерживать свое реноме вместе со всеми следователями, которые и готовили материалы для суда».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследованием катастрофы занялась Международная следственная группа (JIT), которая быстро заявила, что борт якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Но позднее в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов появилась информация, что в районе падения не нашли ни одного «Бука».

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы и не подменять его «квазиследствием». Российские дипломаты отмечали, что трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры.