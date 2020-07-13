Названы продукты, вызывающие преждевременное старение организма

Москва, 13 июля. Сотрудник института питания Алла Погожева рассказала, от каких продуктов организм человека стареет быстрее.

Для профилактики старения сердечной мышцы нужно ограничить употребление животных жиров. Главным образом, это говядина, баранина и свинина.

Любители мяса могут есть постную телятину, ягнятину и баранину. Из птицы лучше есть курицу и индейку, потому что утка намного жирнее.

Жареная рыба тоже оказывает негативный эффект на здоровье человека, поскольку она впитывает все растительное масло. Жирные кислоты содержаться в чипсах, пирогах, печенье.

По словам Погожевой, организм быстрее стареет от соли. Особенно ее много в колбасе, сосисках, других копченостях. Сахар также негативно влияет на состояние сосудов. Вся кондитерская продукция под запретом.

Диетолог предлагает отказаться от газированных напитков, в них много сахара и эмульгаторов. Если очень хочется сладкое, то лучше употреблять натуральные фрукты.

Специалист добавила, что белый хлеб вкусный, но бесполезный для здоровья. В нем нет витаминов группы B, поэтому стоит употреблять в пищу ржаной и отрубной хлеб.