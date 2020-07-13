Эмбер Херд рассказала в суде об ужасных просьбах Джонни Деппа

Нью-Йорк, 13 июля. Разбирательство между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд длится уже пять лет, и каждый раз появляются все новые подробности. На последнем судебном заседании девушка представила аудиозапись, на которой звезда Голливуда просил нанести ему увечья.

На записи слышно, как Херд пыталась отговорить экс-супруга от этой ужасной мысли.

«Порежь меня. Мне нужна твоя отметина», — ответил ей актер.

Депп подтвердил, что это его голос и его слова.

Ранее актер на судебном заседании обвинил Херд в испражнении на кровать ради шутки. Он также рассказал, что экс-супруга прятала от него болеутоляющие, чтобы заставить мучиться. Актриса, в свою очередь, сообщила суду, что Депп давал своей дочери в 13 лет марихуану, объясняя это тем, что девочке лучше попробовать наркотик с человеком, которому она доверяет, а не в незнакомой компании.

В настоящее время Депп также судится с изданием The Sun, которое обвинило его в избиении Херд и опубликовало фото сломанного носа актрисы и вырванного клока ее волос. Актер требует 50 миллионов долларов.

Пара подала на развод в мае 2016 года. Актриса заявила, что ее избранник злоупотреблял спиртным и часто поднимал на нее руку. Сам Депп отрицает эту информацию и даже подал иск против Херд, обвинив ее в клевете. Однако в этом году в Интернете появилась аудиозапись, где девушка рассказывает об увечьях, которые ей нанес экс-супруг.