Легендарный кот Мостик сменил профессию и оставил чайку Валеру за главного

Керчь, 13 июля. Стало известно о появлении нового талисмана Крымского моста — сооружения, которое ранее получило неофициальный статус российской «стройки века».

Кот по прозвищу Мостик, который за время строительства Крымского моста успел стать легендарным обитателем этого сооружения и его неформальным талисманом, переезжает. Так, в материале сетевого издания «Царьград» со ссылкой на данные официальной странички в Instagram «Кот Моста» рассказывается о смене неофициального символа переправы, связавшей полуостров Крым с остальной частью РФ.

«Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», — сообщает Мостик в Instagram.

При этом владелец странички рассказал, что Крымский мост не останется без талисмана. Хотя он и сменил профессию, но оставил чайку Валеру за главного, а также на прощание привнес в ситуацию интригу:

«Оставляю чайку Валеру за главного, а сам меняю профессию! Угадаете, куда собрался?»

Последний вопрос Мостика вызвал бурное обсуждение Сети. Некоторые из пользователей указывали в качестве его нового «места работы» долгожданную стройку моста на остров Сахалин, другие — пограничный железнодорожный мост Нижнеленинское—Тунцзян, который уже долгое время ждет завершения строительных работ в Еврейской автономной области. Однако в итоге большинство комментаторов выразили уверенность в том, что легендарный российский кот уйдет на заслуженную «пенсию».

Ранее заявление киевских школьников о российском Крыме вызвало возмущение среди украинских пользователей Сети.