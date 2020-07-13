Поклонникам не понравился «безумный» вид Подольской и фото «останков» волос

Москва, 13 июля. Певица Наталья Подольская показала фото с короткой стрижкой. Она опубликовала фото в Instagram c ножницами в руках.

Подольская поделилась с подписчиками снимком, который был сделан во время съемок рекламы нижнего белья. Подольская заявила, что пришло время менять свой имидж.

«Есть огромное желание меняться», — написала звезда.

Новый образ понравился коллегам Подольской — Виктории Дайнеко, Леониду Агутину, Юлиане Карауловой. Звезды считают, что с короткими волосами она выглядит намного моложе.

Однако не все оценили преображение певицы. Некоторым поклонникам ее вид не очень понравился, Подольская потеряла индивидуальность.