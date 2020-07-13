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Поклонникам не понравился «безумный» вид Подольской и фото «останков» волос

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Поклонникам не понравился «безумный» вид Подольской и фото «останков» волос

Москва, 13 июля. Певица Наталья Подольская показала фото с короткой стрижкой. Она опубликовала фото в Instagram c ножницами в руках.

Подольская поделилась с подписчиками снимком, который был сделан во время съемок рекламы нижнего белья. Подольская заявила, что пришло время менять свой имидж.

«Есть огромное желание меняться», — написала звезда.

Новый образ понравился коллегам Подольской — Виктории Дайнеко, Леониду Агутину, Юлиане Карауловой. Звезды считают, что с короткими волосами она выглядит намного моложе.

Поклонникам не понравился «безумный» вид Подольской и фото «останков» волос

Однако не все оценили преображение певицы. Некоторым поклонникам ее вид не очень понравился, Подольская потеряла индивидуальность.

«Дорогая Наташа, меняйтесь, но в любом образе вы красивая и яркая. Вы притягиваете к себе взгляды, не оставляя равнодушным никого!» — написала одна из поклонниц.

«Теперь на Марину Зудину похожа», — заметила другая подписчица.

«Наталья, вы внешностью напоминаете мне мою любимую французскую певицу Милен Фармер. С короткой стрижкой еще больше стали похоже. Вы очень красивая!» — подметила третья поклонница.

«Немного безумный вид и фото с останками волос не совсем приятно, хотя вам идет эта прическа», — пошутила подписчица.

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