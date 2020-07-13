Российские кинотеатры усомнились в реальном открытии 13 июля

Москва, 13 июля. Минкультуры отменило запрет на работу российских кинотеатров, который был введен из-за пандемии коронавируса. Теперь им можно открыть свои двери для посетителей уже 13 июля. Но сами кинотеатры настроены снова приступать к работе только 1 августа.

По словам старшего менеджера по маркетинговым коммуникациям Mori Сinema Лилии Глазуновой, у них нет никаких писем, официально разрешающих открыть кинотеатры.

«Сегодня с утра общались с директорами, и ни у кого никакой информации нет. Мы настроены на 1 августа. <...> Про 13 число никто ни слухом, ни духом», — поделилась она в комментарии телеканалу 360.

Глазунова также обратила внимание, что решение об открытии кинотеатров, принимает не Минкультуры, а региональные власти и Роспотребнадзор. Еще один момент связан с прокатные компаниями — в кинотеатрах пока не знают, что будут показывать зрителям. По словам менеджера, осуществлять свою рекламную деятельность прокатчики могут только после точного решения Роспотребнадзора и глав регионов.

«Потому что они сейчас рекламировали фильмы, которые не выходят. Они тратят деньги и свои трудовые ресурсы на бессмысленную работу», — пояснила Глазунова.

Она добавила, что первое время после открытия кинотеатров зрителям будут предлагать старый репертуар, актуальный на конец марта. Новые картины, безусловно, появятся, однако точный срок Глазунова не назвала.

Как уточняет НСН, приказ об открытии кинотеатров с 13 июля уже подписала глава Минкультуры Ольга Любимова. В документе подчеркивается, что кинозалы должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора. В частности, все сотрудники бязаны носить маски и перчатки. Для зрителей использование средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер.

Промежутки между сеансами по новым правилам должны составлять не менее получаса, а во время просмотра фильмов зрители должны сидеть на расстоянии не менее одного метра друг от друга.