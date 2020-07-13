Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

Санкт-Петербург, 13 июля. Врач физической и реабилитационной медицины Алексей Шмонин рассказал, как правильно восстанавливать организм после заболевания коронавирусом.

Более 700 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России, вылечились свыше 500 тысяч человек. Прийти в форму после такого заболевания не так просто, необходима правильная реабилитация.

Первое и самое важное – нужно выяснить, какие органы пострадали больше всего. Для этого стоит пройти обследование всего организма. Потому что многие последствия коронавируса не всегда очевидны, и зачастую те или иные отклонения могут протекать бессимптомно.

«Я рекомендую сдать кровь на креатинин и определить скорость клубочковой фильтрации, установить суточную потерю белка и уровень калия в крови. Если во время болезни у вас был плохой аппетит или вы долгое время были на аппарате ИВЛ – исследуйте общий белок и альбумин в крови. Снижение этих показателей говорит о том, что в организме стоит искать и другие дефициты питательных веществ (жиров, углеводов, витаминов)», — посоветовал специалист.

После сдачи анализов нужно составить свой план реабилитации. Самое главное – восстановить дыхание, так как, по словам Шмонина, переболев коронавирусной инфекцией, пациент начинает дышать поверхностно и использует вспомогательные дыхательные мышцы.

Полезными для пациента также станут ежедневные прогулки по полтора-два часа.

«Следите за тем, чтобы у вас не было одышки: идите в темпе, при котором вы легко можете поддержать беседу», — объяснил врач.

Для быстрого восстановления организма следует отказаться от жирной и сладкой пищи. По словам специалиста, в рацион нужно добавить больше продуктов, содержащих клетчатку, и ограничить количество углеводов. Также нужно обратить внимание на витамин D.

Эксперт посоветовал не забывать соблюдать санитарные нормы, так как иммунитет после заболевания ослаблен, есть риск заболеть повторно. Также необходимо отказаться от сильных физических нагрузок и следить за дыханием.