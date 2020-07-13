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Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

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Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

Санкт-Петербург, 13 июля. Врач физической и реабилитационной медицины Алексей Шмонин рассказал, как правильно восстанавливать организм после заболевания коронавирусом.

Более 700 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России, вылечились свыше 500 тысяч человек. Прийти в форму после такого заболевания не так просто, необходима правильная реабилитация.

Первое и самое важное – нужно выяснить, какие органы пострадали больше всего. Для этого стоит пройти обследование всего организма. Потому что многие последствия коронавируса не всегда очевидны, и зачастую те или иные отклонения могут протекать бессимптомно.

«Я рекомендую сдать кровь на креатинин и определить скорость клубочковой фильтрации, установить суточную потерю белка и уровень калия в крови. Если во время болезни у вас был плохой аппетит или вы долгое время были на аппарате ИВЛ – исследуйте общий белок и альбумин в крови. Снижение этих показателей говорит о том, что в организме стоит искать и другие дефициты питательных веществ (жиров, углеводов, витаминов)», — посоветовал специалист.

После сдачи анализов нужно составить свой план реабилитации. Самое главное – восстановить дыхание, так как, по словам Шмонина, переболев коронавирусной инфекцией, пациент начинает дышать поверхностно и использует вспомогательные дыхательные мышцы.

Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

Полезными для пациента также станут ежедневные прогулки по полтора-два часа.

«Следите за тем, чтобы у вас не было одышки: идите в темпе, при котором вы легко можете поддержать беседу», — объяснил врач.

Для быстрого восстановления организма следует отказаться от жирной и сладкой пищи. По словам специалиста, в рацион нужно добавить больше продуктов, содержащих клетчатку, и ограничить количество углеводов. Также нужно обратить внимание на витамин D.

Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

Эксперт посоветовал не забывать соблюдать санитарные нормы, так как иммунитет после заболевания ослаблен, есть риск заболеть повторно. Также необходимо отказаться от сильных физических нагрузок и следить за дыханием.

«Резкий кашель, агрессивные дыхательные практики или сильная задержка дыхания могут привести к баротравме легкого: в легком возникнут рубцы, которые помешают полноценной работе органов дыхания», — заключил специалист.

Врач рассказал, как быстро и правильно восстановиться после коронавируса

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Источник: Собака.ru
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