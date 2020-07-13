Выборы президента разделили Польшу по старой российско-германской границе

Варшава, 13 июля. Польша обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом заявил глава Польской национальной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.

12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным отрывом обошел либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского во втором туре выборов.

Политолог Олег Хавич отметили, что разница между соперниками минимальна. При этом предпочтения избирателей разделились по старой границе между Российской и Германской империями. По его словам, президентские выборы разделили жителей Польши на два лагеря.

«Я уточню, граница между Российской и Германской империями проходила несколько западней. Западнее Лодзи, а не только Варшавы. Но эта граница жестко проявилась на карте Польши во время второго тура президентских выборов. Даже я не ожидал», — пояснил Хавич.

По его словам, на прошлых выборах в Польше были заметны электоральные разделы, но раньше они проходили по другим линиям.

«А тут прямо по границе. Единственное, австрийская часть не видна, она виртуально присоединилась к российской. А немецкая практически по старым пограничным столбам», — отметил политолог.

Он также добавил, что польские власти уже напрямую обвинили немецкие СМИ в поддержке Рафала Тшасковского. Кроме того, в МИД Польши был вызван посол Германии в связи с многочисленными публикациями немецких СМИ о выборах, которые Варшава считает вмешательством.

«Как по мне, это натянутое обвинение. Наоборот, скорее. Они в шоке от того, что происходит в Польше. Они это примеряют на себя, это происходит в их восточных землях», — добавил Хавич.

По его словам, Германия является ультралиберальной страной, где «всяческие меньшинства», как национально-религиозные, так и сексуальные, уже давно стали «большинствами».

«В страну миллионами завозятся беженцы. При этом Рафал Тшасковский неоднократно высказывался в поддержку ЛГБТ и теперь проиграл выборы, так как

большинство населения Польши — это антимигрантски, и анти-ЛГБТ настроенная публика», — отметил эксперт.

Хавич также добавил, что необходимо дождаться официального оглашения результатов, так как погрешность экзит-поллов составляет около 2%.