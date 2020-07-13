В Крыму опровергли фантазии украинских СМИ про засуху и проблемы

Санкт-Петербург, 13 июля. Распространяемая в украинских СМИ информация о нехватке воды в Крыму не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель председателя государственного совета республики по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Курорты 2020 для россиян. Как отдохнуть в Крыму, Краснодарском крае, на Алтае или Камчатке» он опроверг фантазии украинских СМИ про засуху и проблемы на полуострове.

«Вода в Крыму есть. Нас две-три недели заливали дожди. На каких-то водохранилищах были проблемы, но сейчас уровень воды в них существенно пополнился. Кроме этого, вводятся новые источники воды. Так что не переживайте по этому поводу, проблем с водой в Крыму нет. Можно спокойно приезжать,. Переживать, что у вас закончится вода в гостинице, не стоит» — подчеркнул Донченко.

По словам чиновника, крымчане давно не обращают внимания на украинскую пропаганду, которая не раз пугала жителей полуострова то голодом, то энергетической блокадой.

«Наши украинские соседи поднимают разные проблемы, потому что им выгодно давать картинку, что у нас что-то плохо, что-то не так. Но я думаю, что те люди, которые приезжают, своими глазами видят – то, что им показывают в украинских новостях, к реальности отношения не имеет», — пояснил Донченко.

Крым активно развивается, и его жители уже успели позабыть, что когда-то к ним имела какое-то отношение Украина. Уровень жизни крымчан заметно вырос за последние годы, обращает внимание чиновник. По его словам, они даже не переживают по поводу того, что в этом году в Крым не приедут украинские туристы.