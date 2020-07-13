В ЦБ назвали основную опасность раскрытия эскроу-счетов до вручения ключей от квартиры

Москва, 13 июля. Переводить денежные средства и раскрывать счета эскроу до того, как люди получили ключи от квартиры, слишком рискованно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам предлагают: давайте деньги граждан, которые на эскроу-счетах, начнем раскрывать до того, как людям отдали ключи от квартиры. На наш взгляд, это все равно слишком рискованно. Риски строительства должны брать финансовая система и строители, а не граждане. Кроме того, они являются основой для снижения стоимости кредитов застройщикам. Поэтому застройщики сегодня получают кредиты по более низким ставкам, чем средние по экономике», — сказала она на Совете по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин добавил, что, согласно мониторингу ведомства, в апреле 2020 года около 647 застройщиков не смогли перейти на систему эскроу - счетов. По его словам, около 1500 объектов находятся в зоне риска, и количество проблемных объектов может увеличиться.

Отметим, ранее Минстрой России внес предложение о раскрытии эскроу-счетов сразу после того, как застройщик получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ведомство предлагает разрешить переводить деньги и раскрывать счета эскроу до регистрации первого права собственности на объект участия в долевом строительстве.

Напомним, застройщики в России с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.