Страсти по атомному «Орлу»: почему Швеция сходит с ума из-за российских подлодок

Шведский алармизм в отношении появления на Балтике российского атомного подводного ракетоносного крейсера К-266 «Орел» лишен оснований и является результатом необоснованных спекуляций на теме русской угрозы. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший обстоятельства перехода «Орла» с Севера в Финский залив.

Страсти по атомному «Орлу»

«Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орел» прибыл в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду», — сообщил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Вроде бы ничем не примечательное объявление об успешном завершении кораблями ВМФ России очередного межфлотского перехода, верно? С нашей точки зрения — да, а вот с точки зрения шведских военных вояж на Балтику того же «Орла» был наполнен интригой, а его описание в СМИ Швеции напоминало настоящий боевик.

Еще в первой половине минувшей недели шведская пресса с подачи шведских же военных сообщила о том, что к западу от Датских проливов средствами слежения НАТО обнаружена российская субмарина. По мнению шведских аналитиков, ею мог быть К-266 «Орел» — один из российских атомных подводных ракетоносных крейсеров проекта 949А «Антей», создававшийся как «убийца авианосцев», имевших длину 154 метра, подводное водоизмещение 23 900 тонн и несущих по 24 ПКР П-700 комплекса ракетного оружия «Гранит», способных оснащаться как обычными, так и ядерными БЧ.

В общем, с точки зрения официального Стокгольма «Орел» был чем-то вроде подводной «Звезды смерти», способной легким шевелением мизинца снести с поверхности Земли если не весь Скандинавский полуостров, то уж Швецию точно. Понятно, что переполох в штабах поднялся немаленький, особенно после того, как кто-то предположил, что «Орел» идет на Балтику.

К среде это дерзкое предположение превратилось в уверенность, а штабной переполох — в истерику. Svenska marinen (ВМС Швеции) были приведены в состояние повышенной готовности, потому что «кто знает этих русских…» Ну, вы понимаете. К прочесыванию прилегающих к Датским проливам вод была привлечена не только шведская, но и датская авиация, не только специализированные патрульные самолеты, но и вообще любые оказавшиеся под рукой, включая транспортники.

Несмотря на масштабную поисковую операцию, первыми у входа в пролив Скагеррак русскую «Звезду смерти» обнаружили то ли моряки следовавшего по тому же проливу грузового судна, то ли местные рыбаки. Так или иначе, сигнал ушел в Швецию. Там сообразили, что прямо сейчас у них своих самолетов и кораблей в районе обнаружения К-226 нет, поэтому попросили о помощи «братских» датчан. Те не отказали.

«Во время перелета с Аннейя в Ольборг один из наших [транспортных] самолетов С-130 Hercules был перенаправлен на поиски российской подводной лодки Oscar II (название АПЛ проекта 949А по классификации НАТО. — Прим. ФАН) в проливе Скагеррак. После 15 минут поиска нам удалось найти 154-метровую подводную лодку и мы смогли сообщить: «Миссия выполнена», — с пафосом позже рассказывал представитель ВВС Дании, не забыв добавить, что, мол, ради вот таких мгновений и стоит жить и бороться.

После потрясающего успеха датчан силами совершенно не приспособленного для поиска атомных подлодок воздушного «транспортника», всего за 15 минут засекшего неуловимую русскую «Звезду смерти», у шведских военных несколько отлегло.

«[Да], у них могут быть на борту крылатые ракеты. Мы точно не знаем, есть ли они там в действительности, мы установили контроль над российской подводной лодкой. Мы следим за ее перемещениями», — не менее пафосно, чем ранее датчане, объявила официальный представитель Вооруженных сил Швеции майор Кристина Сваан.

Когда рано утром, 9 июля, «Орел» вошел в пролив Большой Бельт, над ним продолжали без устали кружить воздушные разведчики НАТО. За лодкой присматривали, лодку фиксировали, лодку прослушивали и ужасались осознанию ударной мощи подводного гиганта. На фоне «Орла» шведские подлодки с их 60-метровой длиной и подводным водоизмещением в 1599 тонн выглядели, прямо скажем, бледновато.

«Угроза безопасности Швеции!»

Какие же цели преследуют русские, отправляя на Балтику столь мощный корабль как «Орел»?

«Остается только догадываться, понятия не имею. Можно предположить, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения. В любом случае в Балтийское море приходит мощное оружие», — скорбно резюмировал глава исследовательского отдела шведского Института оборонных исследований Никлас Гранхольм.

В поисках ответа, зачем ВМФ России с 2017 года каждый июль коварно отправляет с Северного флота на Балтику свои атомные подводные лодки, кто-то из шведских аналитиков вспомнил заявление трехлетней давности советника по вопросам обороны Йоакима фон Брауна.

«Русские вооруженные силы посылают нам отчетливый сигнал: они хотят подчеркнуть, что они велики и сильны. Россия — государство, смотрящее на страны, которые считает слабыми, сверху вниз. Вот почему ей так важно, чтобы мы ее замечали», — объявил летом 2017 года фон Браун, комментируя появление на Балтике самой крупной подлодки в мире ТК-208 «Дмитрий Донской» — российского тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941.

Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия и лауреат Нобелевской премии мира, «творчески развила» тезисы фон Брауна, заявив, что появление в Балтийском море российских подводных лодок, которые могут располагать оружием массового поражения — это тревожный инцидент и угроза безопасности Швеции.

«Да-да-да! — дружно закивали головами шведские военные. — Все так и есть».

Мол, Швеция давно окружена русскими подводными лодками, только и ждущими команды «Пли!» Единственное, что при таких трагических обстоятельствах может спасти несчастную Скандинавию, это некоторое увеличение военного бюджета Швеции.

«И вступление Швеции в НАТО!» — тут же дополнили мнение своих вояк некоторые шведские политики, числящиеся клиентелой Вашингтона и Брюсселя.

Словом, у стороннего человека весь этот поток алармизма неизбежно формировал только одну единственную мысль: большая и агрессивная Россия ночами не спит, непрерывно придумывая все новые способы третирования маленькой и беззащитной Швеции. Именно такое мнение шведские военные и часть политикума стараются сформировать у общественности посредством СМИ.

На деле же, взращенная в погоне за увеличением военного бюджета и политического веса на внутришведском «игровом поле» легенда о призрачной русской угрозе является настоящим карточным домиком, разрушить который проще простого.

Танцы с бубнами и цирк на водах

О том, что российские АПЛ станут совершать в июле ежегодные переходы в мелководную, узкую и совершенно не подходящую для боевых действий подлодок такого класса балтийскую акваторию, — исключительно ради участия в Главном военно-морском параде (ГВМП) в Кронштадте и Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России — стало известно минимум с середины марта 2017 года. В июле 2017-го, как мы уже говорили, в ГВМП принял участие ТК-208 «Дмитрий Донской», в июле 2018-го — уже знакомый нам К-266 «Орел», в июле 2019-го — «систершип» «Орла» К-410 «Смоленск», в июле 2020 года украшением ГВМП вновь должен стать «Орел».

О последнем командование ВМФ России и отечественная пресса сообщали задолго до приближения К-266 к Каттегату. Мало того, переход в Финский залив Балтийского моря «Орел» осуществлял в надводном положении и ни от кого не скрывался. После этого танцы с бубнами вокруг «поисков» русской подлодки выглядят откровенно комично. Ну, если, конечно, абстрагироваться от того, зачем шведским военным и политикам весь этот «цирк на водах» вообще понадобился.

Заметим, что настойчивые и безрезультатные поиски в своих госводах «русских подлодок» давно уже приобрели в Швеции характер то ли национального вида спорта, то ли массового психоза. Поэтому новый акт такого спектакля — на сей раз с участием К-266 «Орел» — был вполне ожидаем и понятен. Что в данной истории непонятно, так это когда шведская общественность, наконец, потребует отчета у своих военных и политиков, привыкших спекулировать высосанным из пальца призраком русской угрозы? Честно говоря, хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее. Не столь уж и приятно наблюдать, как в онлайн-режиме на пустом месте с ума сходит целая нация.